30 kilo altınla kayıplara karışmıştı, cezası kesinleşince tekrar tutuklandı | Video
Konya'da kuyumculuk yapan ve 2019 yılında başlattığı 'ucuz altın satış günü' kampanyası için altın toptancısı firmalardan, sarraflardan ve vatandaşlardan topladığı altınlarla kayıplara karıştığı iddia edilen, hakkında ise 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince Konya'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.
ALTINLARLA BİRLİKTE İSTANBUL'DA YAKALANDI
Güvenlik kameralarında iki bavulla iş yerinden çıktığı belirlenen Musa G.'yi yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı polis ekipleri, şahsın gidebileceği adresleri belirledi. Belirlenen adreslerde değerlendirme yapan ekipler, Musa G.'nin kız arkadaşı Özer Y. ile 2019 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde saklandığını tespit etti. Tespit edilen adrese baskın yapan ekipler, kaçan sarraf Musa G. ile kız arkadaşı Özer Y.'yi gözaltına aldı. Şahısların saklandığı evde arama yapan polis ekipleri, bilezik, saat, yüzük ve bir miktar para ele geçirdi. Konya'ya getirilen ve ifadesi alındıktan sonra 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Musa G. ve yanında yakalanan kadın sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu şüpheli Musa G. ve diğer şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, 8 şikayetçi olduğu ifade edilerek, şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8'er kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KONULARAK TAHLİYE EDİLDİ
Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Musa G., çıkarıldığı mahkemelerde verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "İstanbul'da bir süre kendimi dinledikten sonra tekrar Konya'ya geri dönecektim" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, Musa G. hakkında yurtdışı çıkış yasağı koyarak tahliye edilmesine karar verdi. 2021 yılında Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Musa G., diğer sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Musa G.'ya, müştekiler A.R., İ.G., B.M., D.A.E., İ.K., M.Ç., T.G. ve E.E.'ye yönelik "güveni kötüye kullanma" suçundan 8 kez 2 yıl 6 ay ile 8 kez 16 bin 660 lira adli para cezası verdi. Mahkemede, Musa G.'nin, müştekiler A.B., A.B. ve A.K. ile uzlaşması nedeniyle bu kişilere yönelik 'güveni kötüye kullanma' suçundan açılmış kamu davasının ise düşmesini kararlaştırdı.
KESİNLEŞEN CEZASININ ARDINDAN KENT MERKEZİNDE YAKALANDI
Hakkında verilen 20 yıl hapis cezası kesinleşen Musa G.'nin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonrası Konya'da olduğu belirlendi. Musa G. teknik ve fiziki takibin ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Musa G., tekrar cezaevine teslim edildi.
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