İstanbul’da çocuk bakıcısı ilanıyla fuhuş tuzağına operasyon: 4 kişi tutuklandı | Video
İstanbul’da çocuk ya da hasta bakıcı ilanlarıyla yabancı uyruklu kadınları tuzağa düşürüp fuhuşa zorladıkları öne sürülen 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Operasyonda, 3 yabancı uyruklu kadının kurtarılırken, şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda kurtarılan 3 yabancı uyruklu kadın ise vize süreleri dolduğu için sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi başkanlığına teslim edildi.
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