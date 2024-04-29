Araçlarını durdurup tekme tokat kavga ettiler! Trafikte yumruklu kavga kamerada | Video
Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte sürücüler arasında çıkan yumruklu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Görüntülerde iki sürücünün araçlarını durdurduktan sonra sözlü tartışmaya başladığı daha sonra da karşılıklı tekme ve yumrukların atıldığı görüldü. Kavga esnasında kurye olduğu tahmin edilen şahsın kaskının çıkarmadığı dikkat çekerken, çevreden geçen bir araçtan bir vatandaşın 'Yapmayın' dediği de görüntülerde yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
03:11
01:46
İstanbul'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı | Video 29.04.2024 | 09:37
00:55
Erzurum’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı | Video 29.04.2024 | 08:55
02:24
01:45
Ankara’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.04.2024 | 08:40
05:21
04:57
00:53
Çin’de hortum: 5 ölü 28.04.2024 | 18:15
10:02
Korhan Berzeg’e ait yeni bulgular dere yatağında aranıyor | Video 28.04.2024 | 16:03
00:50
Dolmuşun açık bırakılan kapısından düşen kadın hayatını kaybetti | Video 28.04.2024 | 16:20
02:07
Etiler’de Nusret’e ikinci silahlı saldırı | Video 28.04.2024 | 14:17
04:11
Beşiktaş'taki feci kazanın detayları ortaya çıktı | Video 28.04.2024 | 13:14
00:37
Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi | Video 28.04.2024 | 12:42
05:01
01:51
Tekirdağ'da şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi | Video 28.04.2024 | 12:32
00:45
01:41
Kadıköy'de fren yerine gaza basan sürücü ortalığı birbirine kattı | Video 28.04.2024 | 12:32
01:10
Hatay'da gökyüzünde insana benzeyen görüntüler merak uyandırdı | Video 28.04.2024 | 09:51
01:56
Bozdoğan-30 operasyonlarında 147 örgüt üyesi şüpheli yakalandı | Video 28.04.2024 | 09:51