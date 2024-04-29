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Video Yaşam Araçlarını durdurup tekme tokat kavga ettiler! Trafikte yumruklu kavga kamerada | Video
Araçlarını durdurup tekme tokat kavga ettiler! Trafikte yumruklu kavga kamerada | Video

Araçlarını durdurup tekme tokat kavga ettiler! Trafikte yumruklu kavga kamerada | Video

29.04.2024 | 10:10

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte sürücüler arasında çıkan yumruklu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan motosikletli kurye ile elektrikli bisiklet sürücüsü araçlarını yol kenarına çekerek bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyüyerek yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Adeta boks maçını andıran anlar çevredeki bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Görüntülerde iki sürücünün araçlarını durdurduktan sonra sözlü tartışmaya başladığı daha sonra da karşılıklı tekme ve yumrukların atıldığı görüldü. Kavga esnasında kurye olduğu tahmin edilen şahsın kaskının çıkarmadığı dikkat çekerken, çevreden geçen bir araçtan bir vatandaşın 'Yapmayın' dediği de görüntülerde yer aldı.
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