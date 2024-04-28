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Video Yaşam Çin’de hortum: 5 ölü
Çin’de hortum: 5 ölü

Çin’de hortum: 5 ölü

28.04.2024 | 18:15

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde dün etkili olan hortum geride büyük bir hasar bırakırken, 5 kişinin de ölümüne yol açtı.

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