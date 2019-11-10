Siyanür zehirlenmesi faciasından son dakika haberi! Siyanürü nasıl satın aldığı ortaya çıktı!

Türkiye'nin gündemine oturan siyanür zehirlenmesi haberi son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Fatih'te bir kadın önce kardeşlerini zehirleyerek öldürmüş, ardından da siyanürü kendisi içerek intihar etmişti. Bu olaydan kısa süre sonra da Selim Şimşek adında bir şahıs eşini ve çocuklarını siyanürle öldürdükten sonra kendisini de öldürmüştü. Siyanürü nasıl temin ettiği ortaya çıktı.

ZİLE BASINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Antalya'da yaşayan Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınları, önceki akşam saat 20.00'de eve gelip zile bastı. Kapıyı açan olmayınca geri dönen aile yakını, gece yarısı tekrar geldiğinde yine kimse açmayınca polisi aradı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açan polisler eve girince, baba Selim Şimşek (36) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'i (5) yatak odasında, anne Sultan Şimşek'i (38) de koridorda yatarken buldu.