İstanbul Bakırköy'de siyanür dehşeti... 1'çocuk 3 kişinin cesedinin bulunduğu evde siyanür kokusu! (15 Kasım 2019 Cuma)
İstanbul'da yeni siyanür dehşeti! (15 Kasım 2019 Cuma) İstanbul Bakırköy'de ihbar üzerine bir eve giden polis ekipleri 1'i çocuk 3 kişinin cesedini buldu! Bakırköy Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada; İstanbul Bakırköy'de 1'çocuk 3 kişinin cesedinin bulunduğu evde siyanür kokusu tespit edildiğini açıkladı. Polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğü dairenin bulunduğu binanın boşaltıldığı ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
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