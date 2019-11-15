İstanbul Bakırköy'de siyanür dehşeti... 1'çocuk 3 kişinin cesedinin bulunduğu evde siyanür kokusu! (15 Kasım 2019 Cuma)

İstanbul'da yeni siyanür dehşeti! (15 Kasım 2019 Cuma) İstanbul Bakırköy'de ihbar üzerine bir eve giden polis ekipleri 1'i çocuk 3 kişinin cesedini buldu! Bakırköy Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada; İstanbul Bakırköy'de 1'çocuk 3 kişinin cesedinin bulunduğu evde siyanür kokusu tespit edildiğini açıkladı. Polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğü dairenin bulunduğu binanın boşaltıldığı ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.