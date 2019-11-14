Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! 15 Kasım Cuma BİM'de hangi aktüel ürünler var?

Yeni haftaya kapsamında 15 Kasım 2019 Cuma için BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Bu doğrultuda, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli ev ekonomisi&mutfak ürünleri ile bebekler için oyuncak, giyim eşyayı gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR? 15 KASIM 2019 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, Tefal marka buharlı ütü ile Fakir marka fanlı ısıtıcı olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri bulunurken, hamilelik sürecinde olan kadınlar için anne-bebek bakım çantası, tunik, pantolon, zıbın fırsatları var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 15 Kasım Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.