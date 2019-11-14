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Haftanın ürünler kataloğu listesi yayınlandı! 15 Kasım Cuma BİM'de hangi aktüel ürünler var?

Meraklıları tarafından ilgiyle araştırılan, 15 Kasım 2019 Cuma ürünleri yarın raflarda yerini alacak. İlgili tam liste, geçtiğimiz günlerde kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılmıştı. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimli mutfak&ev ekonomisi fırsatları öne çıkarken, hamile giyim ürünleri de oldukça iddialı. Haftanın dikkat çekenleri ise hiç şüphesiz, buharlı ütü, çay makinesi ile fanlı ısıtıcı durumunda. İndirimden yararlanmak isteyen milyonlarca birey de, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden, indirimli mutfak&ev ekonomisi ürünleri ile hamileler için fırsatları içeren 15 Kasım 2019 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 14:17
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! 15 Kasım Cuma BİM'de hangi aktüel ürünler var?

Yeni haftaya kapsamında 15 Kasım 2019 Cuma için kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Bu doğrultuda, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli ev ekonomisi&mutfak ürünleri ile bebekler için oyuncak, giyim eşyayı gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR? 15 KASIM 2019 CUMA

Haftanın ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, Tefal marka buharlı ütü ile Fakir marka fanlı ısıtıcı olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri bulunurken, hamilelik sürecinde olan kadınlar için anne-bebek bakım çantası, tunik, pantolon, zıbın fırsatları var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 15 Kasım Cuma kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! 15 Kasım Cuma BİM'de hangi aktüel ürünler var?
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