Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Kasım 2019 Cuma BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu yayınlandı ve Cuma itibari ile raflarda satışa sunulacak. Bilindiği gibi, kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, '15 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ve indirimli mutfak ile ev ekonomisi ürünleri bulunurken, ısıtıcı ve hamileler için tunik, pantolon gibi fırsatlar da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, buharlı ütüden çay makinesine, hamile tuniğinden çift taraflı büyük ısıtıcıya kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, mutfak, ev ekonomisi ve hamile giyimi fırsatlarını da kapsayan BİM 15 Kasım 2019 Cuma kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.