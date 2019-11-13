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  • Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Kasım 2019 Cuma BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!

Haftanın kataloğu yayınlandı! 15 Kasım 2019 Cuma BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu yayınlandı ve Cuma itibari ile raflarda satışa sunulacak. Bilindiği gibi, kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, '15 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın kataloğunda oldukça çeşitli ve indirimli mutfak ile ev ekonomisi ürünleri bulunurken, ısıtıcı ve hamileler için tunik, pantolon gibi fırsatlar da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, buharlı ütüden çay makinesine, hamile tuniğinden çift taraflı büyük ısıtıcıya kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, mutfak, ev ekonomisi ve hamile giyimi fırsatlarını da kapsayan BİM 15 Kasım 2019 Cuma kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 09:52
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Kasım 2019 Cuma BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!

15 Kasım 2019 Cuma raflarda hazır olacak olan BİM aktüel kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak&ev ekonomisi ürünleri bulunurken hamileler için de giyim fırsatları da oldukça iddiali. Zira, buharlı ütüden çay makinesine, outdoor 1 LT çelik termostan uyku tulumu ve hamile pantolonuna kadar geniş ve farklı ürünler bulunuyor.

Öte yandan, ucuz ve indirim arayanların da yüzü yine gülecek.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Kasım 2019 Cuma BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!

15 KASIM 2019 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Kasım 2019 Cuma BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Kasım 2019 Cuma BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Kasım 2019 Cuma BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Kasım 2019 Cuma BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Kasım 2019 Cuma BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
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