Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ile sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Sağanak yağış geliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, yurt genelinde hava durumu ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, vatandaşları 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt aramaya yöneltiyor. Zira, gündüz saatlerinde etkili olacak sıcaklıklar akşama doğru bir anda düşüş gösteriyor. Bugün de İstanbul'un güne sisle uyanması ve yoğun sisin özellikle Avrupa Yakası'nda etkisini hissetirmesi neticesinde hava durumu bilgisi oldukça merak ediliyor. Bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği sıcaklıkları açıklayan Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Kurum ayrıca, İstanbul için saat bilgisi de paylaştı. MGM, yağış alan yerlerin sıcaklıklarının ise 4 ila 8 derece azalacağını duyurdu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 14 KASIM

Haberimizin detaylarından, 14 Kasım 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.