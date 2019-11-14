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'den için son dakika ile sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kasım ayı ortaları itibari ile sıcaklıkların nispeten mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, vatandaşları 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya yöneltiyor. Öyle ki, sabah saatlerinde özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis de hayatı olumsuz etkiledi. Bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği hava durumu tahminlerini resmi internet sitesinden paylaşan MGM; aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklarda 4 ila 8 derece azalma beklendiğini duyuran kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti. İşte, 14 Kasım 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri ve il il sıcaklık değerleri...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 08:16
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ile sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Sağanak yağış geliyor... Genel Müdürlüğü'nden ve birçok ili ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, yurt genelinde hava durumu ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, vatandaşları 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt aramaya yöneltiyor. Zira, gündüz saatlerinde etkili olacak sıcaklıklar akşama doğru bir anda düşüş gösteriyor. Bugün de İstanbul'un güne sisle uyanması ve yoğun sisin özellikle Avrupa Yakası'nda etkisini hissetirmesi neticesinde hava durumu bilgisi oldukça merak ediliyor. Bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği sıcaklıkları açıklayan Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Kurum ayrıca, İstanbul için saat bilgisi de paylaştı. MGM, yağış alan yerlerin sıcaklıklarının ise 4 ila 8 derece azalacağını duyurdu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 14 KASIM

Haberimizin detaylarından, 14 Kasım 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ile sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?
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