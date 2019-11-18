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haberi: Pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Kan donduran olayda flaş gelişme

Önceki gün ’dan gelen haberi adeta dehşete düşürmüştü. Süleyman D isimli bir şahıs önce boşandığı eşini pompalı bir tüfek ile yaralamış, daha sonra eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Fetih G’yi aynı tüfekle vurarak öldürmüştü. Fetih G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Zanlı Süleyman D. ‘nin cinayet mahallinden ayrılırken söylediği sözler şoke etti. Süleyman D.'nin Altıntaş ilçesindeki Üçüzhöyük köyünde saklandığı belirlendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 07:52 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 08:02
Son dakika haberi: Pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Kan donduran olayda flaş gelişme

Dün ajanslardan gelen bilgisinde 'da Süleyman D. isimli bir şahıs önce boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralamış daha sonra da eşinin sevgilisi iddia olduğu kişiyi öldürmüştü. Süleyman D. 'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Fetih G. 'yi öldürdükten sonra söyledikleri sözler ise dehşete düşürmüştü. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i evinin önünde pompalı tüfekle vurarak yaralayan, eski eşinin sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncı Fatih Görü'yü ise iş yerinde öldüren Süleyman D.'nin Altıntaş ilçesindeki Üçüzhöyük köyünde saklandığı belirledi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evin etrafını saran polislerin geldiğini gören Süleyman D., av tüfeğini göğsüne dayayıp intihar etmek istedi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından Süleyman D., av tüfeğini bırakınca gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Süleyman D. ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kütahya'da pompalı dehşet Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

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Son dakika haberi: Pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Kan donduran olayda flaş gelişme
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