Son dakika haberi: Pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Kan donduran olayda flaş gelişme

Dün ajanslardan gelen son dakika bilgisinde Kütahya'da Süleyman D. isimli bir şahıs önce boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralamış daha sonra da eşinin sevgilisi iddia olduğu kişiyi öldürmüştü. Süleyman D. 'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Fetih G. 'yi öldürdükten sonra söyledikleri sözler ise dehşete düşürmüştü. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i evinin önünde pompalı tüfekle vurarak yaralayan, eski eşinin sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncı Fatih Görü'yü ise iş yerinde öldüren Süleyman D.'nin Altıntaş ilçesindeki Üçüzhöyük köyünde saklandığı belirledi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evin etrafını saran polislerin geldiğini gören Süleyman D., av tüfeğini göğsüne dayayıp intihar etmek istedi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından Süleyman D., av tüfeğini bırakınca gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Süleyman D. ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kütahya'da pompalı dehşet Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü