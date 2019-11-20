Gecekondudaki çığlık duyuldu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da maddi zorluklar nedeniyle derme çatma bir gecekondu odasına sığınan cam kemik hastası Gülşen (47) ve oğlu Muhammed Varlı'nın (16) yardım çığlığını Zeytinburnu Kaymakamlığı ve Zeytinburnu Belediyesi duydu. Eski oturdukları evin kirasını ödeyemeyince sokakta kalan anne-oğul buldukları, tuvaleti bile olmayan tek göz gecekondu odasını çatısını muşambayla kapatarak yaşam mücadelesi veriyor. İki yıl önce eşini kanserden kaybeden anne Gülşen (47) ve oğlu Muhammed Varlı'ya (16) yardım çığlığını Zeytinburnu Kaymakamlığı yeni bir ev tahsis edeceğini duyurdu. Zeytinburnu Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü uzmanları da ailenin sıkıntılarını çözmek için kolları sıvadı. Sosyal Hizmet Uzmanı İrfan Gazimehmetoğlu, gecekonduda anne-oğulu ziyaret ederek, bugüne kadar aldıkları yardımları ve ihtiyaçlarını belirledi. Yeni ev ve yeni hayat müjdesini alan Muhammed, "Sadece ilkokulu okuyabildim. Hastalığım nedeniyle okula devam edemedim. Şimdi tek isteğim yarım bıraktığım okulumu tamamlamak ve kara kalem çizimlerimi ilerletip, iyi bir ressam olmak" dedi.