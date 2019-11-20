Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu indirimler içeriyor! 22 Kasım BİM'de hangi aktüel ürünler var?

BİM 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalog kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanmış olup vatandaşlara indirim fırsatları sunuyor. Bu indirim fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında "BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Haftanın listesinde mutfak ürünleri, elektronik ve teknolojik aletlerle birlikte aynı zamanda tekstil ürünlerinde de indirimler mevcut. Haberimizin içeriğinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, size en yakın market zincirinden dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz.

22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR?

22 Kasım Cuma gününe ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içeriğinden ilgili kataloğun tamamına ulaşabilir, listede yer alan ürünlere ve fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz.