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Son Dakika Haberi: İstanbul'da mezarlıkta çırılçıplak bulunmuştu: Şüpheliye tutuklama istemi

Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul mezarlığında İ.Ü. adlı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen İ.Ç. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.11.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 17:39
Son Dakika Haberi: İstanbul'da mezarlıkta çırılçıplak bulunmuştu: Şüpheliye tutuklama istemi

Şişli'de bulanan Feriköy Mezarlığı'ndan kadın çığlıkları duyan akaryakıt istasyonu çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaştı. Kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyleyen İ.Ü., polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

İ.Ü.'nün şikayeti üzerine kaza yaptığı aracını olay yerinde bırakarak kaçan İ.Ç. polis tarafından kısa sürede yakalandı. İ.Ç. de İ.Ü.'den şikayetçi oldu.

İ.Ç., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ç. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.

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Son Dakika Haberi: İstanbul'da mezarlıkta çırılçıplak bulunmuştu: Şüpheliye tutuklama istemi
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