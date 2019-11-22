Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > BİM aktüel ürünler büyük indirimi başladı! 22 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler ile keyifli alışverişler! İşte kataloğu...

ürünler büyük indirimi başladı! 22 Kasım 2019 ile keyifli alışverişler! İşte kataloğu...

Her Cuma ürünleri dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle bu hafta teknolojide dev fırsat indirimi yaşanıyor. Vatandaşlar 22 Kasım BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? sorusuna yanıt aramaya başladı. bu hafta Vestel Venüs Go cep telefonu 529 TL’den satışa çıkarılıyor. Elektronik eşyadan, mutfak malzemelerine, kırtasiye ürünlerinden ofis malzemelerine on binlerce ürün raflardaki yerini alacak. 22 Kasım 2019 Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğu tam listesine haberimizden bakabilir, listesindeki fiyatları inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.11.2019 08:58 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 08:58
BİM aktüel ürünler büyük indirimi başladı! 22 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler ile keyifli alışverişler! İşte kataloğu...

BİM aktüel ürünler 22 Kasım indirim kataloğu yoğun ilgi görüyor. En güzel ve yeni kataloğuyla şaşırtan bu teknoloji malzemeleri ve birçok üründe sürpriz indirimler yer alıyor. Bu hafta; 3 katlı ayakkabılık 185 TL, katlanır yatak 169 TL, suni deri mont 99 TL, çift kişilik pamuklu battaniye 47,50 TL, katlanır yer sofrası 49,90 TL, borcam çok amaçlı kase 9,95 TL, seramik salata kasesi 19,90 TL, sebze koruyucu 5,95 TL, bölmeli cam saklama kabı 13,50 TL, dikiş makinesi 299 TL olacak. Peki BİM aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var? İşte 22 Kasım BİM aktüel indirim kataloğu tam listesi…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BİM aktüel ürünler büyük indirimi başladı! 22 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler ile keyifli alışverişler! İşte kataloğu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN