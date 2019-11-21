Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi burada! BİM kataloğu ile Muhteşem Cuma indirimlerini kaçırmayın

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu yayınlandı ve Cuma itibari ile raflarda yerini alacak. Bilindiği gibi, kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, '22 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken 'Muhteşem Cuma' indirimleri adeta göz kamaştırıyor. Zira, indirimli mutfak ile ev ekonomisi ürünleri bulunurken, yatak odası için katlanır yatak ve dik durabilen süpürge bir hayli dikkat çekiyor. Haftanın ürünü ise hiç şüphesiz Vestel Venüs Go akıllı cep telefonu durumunda...

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, mutfak, ev ekonomisi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan BİM 22 Kasım 2019 kataloğu hakkında bilgi edinebilir, Muhteşem Cuma indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.