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  • Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi burada! BİM kataloğu ile Muhteşem Cuma indirimlerini kaçırmayın

Haftanın ürünler kataloğu listesi burada! ile indirimlerini kaçırmayın

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen kataloğu yayınlandı ve Cuma itibari ile raflarda yerini alacak. Bilindiği gibi, kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, '22 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken '' indirimleri adeta göz kamaştırıyor. Zira, indirimli mutfak ile ev ekonomisi ürünleri bulunurken, yatak odası için katlanır yatak ve dik durabilen süpürge bir hayli dikkat çekiyor. Haftanın ürünü ise hiç şüphesiz Vestel Venüs Go akıllı cep telefonu durumunda...

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, mutfak, ev ekonomisi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan BİM 22 Kasım 2019 kataloğu hakkında bilgi edinebilir, Muhteşem Cuma indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 15:14
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi burada! BİM kataloğu ile Muhteşem Cuma indirimlerini kaçırmayın

22 Kasım 2019 Cuma raflarda hazır olacak olan kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak&ev ekonomisi ürünleri bulunurken için teknoloji fırsatları da oldukça iddiali. Zira, akıllı cep telefonundan dik durabilen süpürgeye, katlanır yataktan cam davlumbaza ve cam set üstü ocaktan üç katlı ayakkabılığa kadar geniş ve farklı ürünler bulunuyor.

Öte yandan, Muhteşem Cuma için ucuz ve indirim arayanların da yüzü yine gülecek.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi burada! BİM kataloğu ile Muhteşem Cuma indirimlerini kaçırmayın

22 KASIM 2019 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi burada! BİM kataloğu ile Muhteşem Cuma indirimlerini kaçırmayın
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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi burada! BİM kataloğu ile Muhteşem Cuma indirimlerini kaçırmayın
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi burada! BİM kataloğu ile Muhteşem Cuma indirimlerini kaçırmayın
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi burada! BİM kataloğu ile Muhteşem Cuma indirimlerini kaçırmayın
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi burada! BİM kataloğu ile Muhteşem Cuma indirimlerini kaçırmayın
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