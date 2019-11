Ödülünü türkiye’ye adadı

EMMY'Lİ

BUGÜN NELER OLDU

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi erkek oyuncu dalında Türkiye, İngiltere, Almanya ve Brezilya'dan 4 isim aday gösterildi. Sanatçı Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bilginer, dizide alzheimer hastası olan seri katil "Agah" karakterini canlandırmıştı.Haluk Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum" ifadesini kullandı. Törende de bir konuşma yapan Bilginer, kızına seslenip, "Bu ödülü, kızım Nazlı Bilginer adına, bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla alıyorum" dedi. Haluk Bilginer, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde İngiltere'den Christopher Eccleston, Brezilya'dan Raphael Logam ve Almanya'dan Jannis Niewöhner ile birlikte finale kalmıştı. Ödül törenine Şahsiyet dizisinin yönetme ni Onur Saylak, senaryo yazarı Hakan Günday ve Ay Yapım CEO'su Kerem Çatay da katıldı.Sanat hayatı boyunca çok sayıda dizi, sinema ve tiyatro eserinde rol alan Haluk Bilginer, kariyerini Emmy Ödülü ile taçlandırdı. Unutulmaz birçok karaktere hayat veren ve defalarca kez 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü alan Bilginer, 1980- 1993 yılları arasında İngiltere'deki televizyon dizilerinde ve tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Türkiye'deki sinema kariyerine 1987'de "Kara Sevdalı Bulut" filmiyle başlayan usta sanatçı, birçok tiyatro oyununda da başrol oynayıp ödüller aldı.Sanatçı Haluk Bilginer'in başarısı Türkiye'yi gururlandırdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, twitter hesabından yayınladığı mesajda Bilginer'i tebrik etti. Bakan Ersoy, "Değerli tiyatro ve sinema oyuncumuz Haluk Bilginer'i yürekten tebrik ediyorum. Bize bu gururu yaşattığı için Türk milleti adına teşekkür ediyorum" yorumunu paylaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Bilginer'i tebrik etti. Fazıl Say, "Bravo, büyük başarı hepimiz için büyük onur" paylaşımını yaptı. Mehmet Günsur, Demet Akbağ, İrem Sak, Behzat Uygur, Hasan Kaçan, Burçin Terzioğlu, Aras Bulut İynemli, Zehra Yılmaz gibi isimler de Bilginer'i tebrik etti.Törende 2 özel ödül ve 11 Emmy ödülü verildi. 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü ise Macar oyuncu Marina Gera kazandı. Komedi dalında en iyi film, Brezilya'dan Especial de Natal Porta dos Fundos (The Last Hangover), en iyi belgesel filmi Hollanda'dan Bellingcat - Truth in a Post-Truth World, drama dalında en iyi dizi İngiltere'den McMafia, en iyi mini dizi ise Avustralya'dan Safe Harbour seçildi.