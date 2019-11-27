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27 Kasım aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 2019 ürünlerde bu hafta neler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın aktüel ürünler kataloğunda cazip fiyatlar yer alıyor. Mağaza hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle tüketicisini en yakın şubesine bekliyor. 27 Kasım’dan 3 Aralık’a kadar sürecek olan indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Özellikle ev hanımları ‘’ ürünler kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Haftanın yıldız ürünlerinde LG 43" Uydu Alıcılı Smart Led Tv, Teba Dikey Süpürge, Teba Saç Kurutma Makinesi, bulaşık makinesi tableti, ütü masası yer alıyor. Evin ihtiyaçları için en uygun fiyatlarla karşımıza çıkan mağazanın aktüel ürünleri raflara dizildi. Peki aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli ürünler tam listesi…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:04
ŞOK 27 Kasım aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 2019 ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler listesinde teknolojide dev fırsatlar yer alıyor. On binlerce vatandaş '' ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle tüketicisini kendine çeken mağazada bu hafta glütensiz un 5.95 TL'den satışa sunulacak. Bunun yanı sıra Çamaşır Sepeti 17,95 TL Yuvarlak Sepet 9,99 TL WC Fırça Takımı tüketicisini raflarda bekliyor. Haberimizde 27 Kasım tarihli ŞOK Aktüel ürünler kataloğunun tam listesine bakabilir, uygun fiyatlı alışverişten faydalanabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 KASIM- 3 ARALIK)

Haftanın tüketicisiyle buluştu. Haberimizde, 27 Kasım'dan 3 Aralık'a kadar sürecek olan ŞOK aktüel ürünler kataloğuna bakabilirsiniz. İşte aktüel ürünler kataloğunun tam listesi!

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ŞOK 27 Kasım aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! 2019 ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?
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