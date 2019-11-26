ŞOK aktüel ürünler kataloğunda dev fırsat! 27 Kasım 3 Aralık ŞOK kataloğunda neler var?

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her zaman avantajlı fiyatlarıyla tüketicini bekleyen katalogda bu hafta yok yok. Vatandaşlar '' 27 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi haline gelen katalogda bu hafta da yine kaliteli ve ekonomik ürünler mevcut. Her hafta yenilenen aktüel ürünler listesine haberimizden bakabilir, dilediğiniz ürünü uygun fiyatta satın alabilirsiniz.

İşte 27 Kasım'dan 3 Aralık'a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tam listesi sizlerle…