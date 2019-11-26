ŞOK aktüel ürünler kataloğunda dev fırsat! 27 Kasım 3 Aralık ŞOK kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Merakla beklenen kataloğun ilk sayfasında teknolojik aletler dikkat çekiyor. Hem uygun hem kaliteli fiyatlarıyla tüketicisini kendine çeken mağazanın aktüel ürünler tam listesi merak ediliyor. Hal böyle olunca '' ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Dev fırsat ürünlerde bu hafta ahşap görünümlü askı, döner mekanizmalı temizlik seti, Sinbo dijital baskül, GoKidy oyuncak ütü ve ütü sasası yer alıyor. İşte 27 Kasım 3 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi…