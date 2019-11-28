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Haberi: O illeri kar etkisi altına alacak! hafta sonu için uyardı

Genel Müdürlüğü yurt geneline ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Özellikle Pazar gününe dikkat çeken MGM, o illerde yaşayan vatandaşları kar yağışı konusunda uyardı. Kasım ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde özellikle yurdun batı ve orta kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Marmara bölgesinde yer yer sağanak yağışlar etkisini gösterirken, vatandaşlar da gün içerisinde ‘Bugün hava nasıl olacak’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise resmi sitesinden olarak paylaştığı tahminlerle vatandaşları kar yağışı konusunda uyardı. Peki, hangi illerimizde kar yağışı görülecek? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 28.11.2019 15:01
Son Dakika Haberi: O illeri kar etkisi altına alacak! Meteoroloji hafta sonu için uyardı

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda pek çok ilimizde sağanak yağışlar beklenirken, bazı illerimizde de kar yağışı etkisini sert bir şekilde hissetirecek. Kasım ayının bitmesine sayılı günler kala ülkenin büyük bir kısmında sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ederken, MGM'den sağanak ve kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları da geldi. Sabah.com.tr olarak yurt geneline ilişkin hava durumu raporunu sizler için hazırladık…

METEOROLOJİ HAFTA SONU İÇİN UYARDI! O İLLERİ KAR ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ve kar yağışı uyarılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

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Son Dakika Haberi: O illeri kar etkisi altına alacak! Meteoroloji hafta sonu için uyardı
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