Son Dakika Haberi: O illeri kar etkisi altına alacak! Meteoroloji hafta sonu için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda pek çok ilimizde sağanak yağışlar beklenirken, bazı illerimizde de kar yağışı etkisini sert bir şekilde hissetirecek. Kasım ayının bitmesine sayılı günler kala ülkenin büyük bir kısmında sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ederken, MGM'den sağanak ve kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları da geldi. Sabah.com.tr olarak yurt geneline ilişkin hava durumu raporunu sizler için hazırladık…

METEOROLOJİ HAFTA SONU İÇİN UYARDI! O İLLERİ KAR ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ve kar yağışı uyarılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…