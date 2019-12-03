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ürünler kataloğu büyük fırsatlarla geliyor! İşte 4 Aralık ŞOK aktüel kataloğu

ürünler kataloğu yayında! 4 Aralık tarihinden itibaren mağazalardaki raflarda yerini alacak olan yastık, yorgan, Erkek Bot, Terlik, Ev Patiği, Pijama takımı gibi birçok ürün sizleri bekliyor olacak. Kiş aylarında bulunduğumuz bu günlerde ise vazgeçilmez aksesuarlardan atkı bere ve eldiven gibi ürünler de katalogda yerini aldı. Her hafta müşterilerine hem kaliteli hem de uygun fiyatlı satışlar yapan market zinciri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 4 Aralık ŞOK aktüel ürünler!

Giriş Tarihi: 3.12.2019 15:03 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 15:04
ŞOK aktüel ürünler kataloğu büyük fırsatlarla geliyor! İşte 4 Aralık ŞOK aktüel kataloğu

Yeni haftaya ilişkin ŞOK aktüel kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Her hafta yepyeni indirimli ürünlerle karşımıza çıkan kurumun bu hafta teknoloji ve kozmetikte fırsat indirime gitti. Ev eşyaları, kozmetik ve teknolojik ürünlerden sınırsız şekilde yararlanabilmek için en yakın mağazayı ziyaret edebilirsiniz. 4 Aralıktan 10 Aralık tarihine kadar sürecek olan indirimli ürünler listesinde çeşitli alet ve malzemeler yer alıyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var? İşte ŞOK aktüel 20-26 Kasım ürünler kataloğu tam listesi!

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu büyük fırsatlarla geliyor! İşte 4 Aralık ŞOK aktüel kataloğu
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