ŞOK aktüel ürünler kataloğu büyük fırsatlarla geliyor! İşte 4 Aralık ŞOK aktüel kataloğu

Yeni haftaya ilişkin ŞOK aktüel ürünler raflara dizilmeye başlandı. En kaliteli ürünleriyle özellikle ev hanımlarının dikkatini çeken indirimli ürünler listesinde teknolojide dev fırsatlar yer alacak. Her Çarşamba yeni indirimlerle karşımıza çıkan kataloğun bu haftaki ürünleri oldukça dikkat çekiyor. 4 Aralık 2019 kataloğunda 25 TL Ve üzeri alışverişlerde 30 Tablet Bulaşık makinesi 15 TL'den, %100 akrilik kumaş Kadın ve Erkek Pijama Altı 19,95 TL'den, Dophia Bambu Nano Çift Kişilik Yorgan 129 TL'den satılıyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta hangi ürünler var? İşte ŞOK aktüel 4 Aralık 2019 kataloğu..