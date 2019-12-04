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ürünler kataloğu ile DEV indirimleri kaçırmayın! 5 Aralık bu hafta A101'de hangi aktüel ürünler var?

Meraklıları tarafından ilgiyle araştırılan, 5 Aralık 2019 Perşembe ürünleri raflarda yerini aldı ve müşterilerini bekliyor. İlgili tam liste, geçtiğimiz günlerde kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılmıştı. Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli mutfak&ev ekonomisi fırsatları öne çıkarken, teknoloji ürünleri de oldukça iddialı. Haftanın dikkat çekenleri ise hiç şüphesiz, Hi-Level Smart LED TV ile Honor cep telefonu durumunda. İndirimden yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaş da, 'Bu hafta A101 aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden, indirimli mutfak&ev ekonomisi ürünleri ile teknoloji fırsatlarını da kapsayan 5 Aralık 2019 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.12.2019 01:30 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 01:31
A101 aktüel ürünler kataloğu ile DEV indirimleri kaçırmayın! 5 Aralık bu hafta A101'de hangi aktüel ürünler var?

Yeni hafta kapsamında 5 Aralık 2019 Perşembe için ürünler kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Bu doğrultuda, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta A101 aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli ev ekonomisi&mutfak ürünleri ile cep telefonu gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTA A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR? 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Haftanın A101 aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, Hi-Level marka Smart LED TV ile Honor 8c cep telefonu olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri bulunurken, soğuk havalar için dolabını zenginlleştirmek isteyenler için de polar fırsatları var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 5 Aralık Perşembe A101 kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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A101 aktüel ürünler kataloğu ile DEV indirimleri kaçırmayın! 5 Aralık bu hafta A101'de hangi aktüel ürünler var?
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