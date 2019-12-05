Son Dakika Haberi: Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak? İşte yanıtı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi. Aralık ayına girmemiz ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklarda düşüşler gözlemleniyor. Hal böyleyken vatandaşlar 'Hava durumu nasıl olacak, kar ne zaman yağacak' sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Özellikle de sabah erken saatlerde evden çıkan vatandaşlar herhangi bir sürpriz ile karşılaşmak istemiyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 5 Kasım Perşembe günü ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberimizin içerisinden MGM tarafından yapılan son dakika hava durumu ve yağış uyarısını bulabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz…

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU VE KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

MGM tarafından yapılan hava durumu ve kar yağışı uyarılarını haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…