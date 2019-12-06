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’den ve uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

Genel Müdürlüğü tarafından yurt geneline ilişkin raporu ve uyarıları olarak yayınlandı. Aralık ayının ilk haftasını yaşadığımız şu günlerde Kasım ayına oranla sıcaklıklarda düşüşler görülürken, yağışlı havalar yurt genelinde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Doğu ve İç Anadolu bölgesinde önümüzdeki günlerde kar yağışları görülecek. Özellikle sabah saatlerinde işe, okula gidecek vatandaşlar sürprizle karşılaşmak istemiyor. Hal böyleyken, vatandaşlar evlerinden çıkmadan önce ‘Hava durumu nasıl olacak ve kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. MGM; önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken özellikle Pazar gününe dikkat çekerek kar yağışı uyarılarında bulundu. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; beş günlük sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.12.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 17:44
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin raporları yayınlandı. MGM, yayınladığı raporda özellikle Pazar gününe dikkat çekerken, pek çok ilde görüleceğini belirtti. Aralık ayı itibariyle sıcaklıklar hissedilir şekilde düşüş gösterirken, Doğu ve İç Anadolu bölgesinde kar yağışları görülecek. Hâl böyle olunca da 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Beş günlük hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; Doğu Anadolu ve İç Anadolu merkezli kar yağışlarına dikkat çekerken, aralarında İstanbul'un da yer aldığı birçok Batı ili için ise sağanak yağışlara vurgu yaptı.

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Meteoroloji'nin hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat
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