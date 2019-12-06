Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin hava durumu raporları yayınlandı. MGM, yayınladığı raporda özellikle Pazar gününe dikkat çekerken, pek çok ilde kar yağışı görüleceğini belirtti. Aralık ayı itibariyle sıcaklıklar hissedilir şekilde düşüş gösterirken, Doğu ve İç Anadolu bölgesinde kar yağışları görülecek. Hâl böyle olunca da 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Beş günlük hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; Doğu Anadolu ve İç Anadolu merkezli kar yağışlarına dikkat çekerken, aralarında İstanbul'un da yer aldığı birçok Batı ili için ise sağanak yağışlara vurgu yaptı.

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.