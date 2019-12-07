Ordu'da katledilen Ceren Özdemir ile aynı ismi taşıyan fenomen: ‘’Hayattayım demekten utandım’’

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, Özgür Arduç (35) tarafından evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürüldü. Türkiyeyi yasa boğan cinayetin ardından Eskişehir'de oturan ve aynı ismi taşıyan sosyal medya fenomeni Ceren Özdemir'in sosyal medya hesaplarına da başsağlığı mesajları yağdı. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan Eskişehirli Ceren Özdemir'in videolarına da "Çok gençmiş Allah rahmet eylesin, Allah ailesine sabır, katiline bol cehennem ateşi nasip etsin. Rabbim mekanını cennet etsin nurlar içinde uyusun" yorumları yapıldı.

HAYATTAYIM DEMEKTEN UTANDIM

İsim ve yüz benzerliği nedeniyle, Ordulu Ceren ile karıştırılan Eskişehirli Ceren Özdemir, sosyal medyadan, "Huzurla uyu, çok üzgünüm. Telefonlara ve mesajlara hayattım demekten çok şükür yanıtları almaktan utandım bugün" diyerek, şunları yazdı: