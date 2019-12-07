Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ordu'da katledilen Ceren Özdemir ile aynı ismi taşıyan fenomen: ‘’Hayattayım demekten utandım’’

'da katledilen ile aynı ismi taşıyan fenomen: ‘’Hayattayım demekten utandım’’

’da kendi evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan balerin hayatını kaybetmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden Ceren Özdemir ile aynı ismi taşıyan ve ona benzeyen fenomeni Özdemir kendisine gelen başsağlığı mesajlarının ardından, “Huzurla uyu, çok üzgünüm. Telefonlara ve mesajlara, hayattayım demekten, çok şükür yanıtları almaktan utandım” dedi. Eskişehirli Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Cerenin sanatçı olması, sürekli etrafını aydınlatan birisi olması, hepimizin başına gelebilecek duygusu hissettirdi”

Giriş Tarihi: 7.12.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 12:49
Ordu'da katledilen Ceren Özdemir ile aynı ismi taşıyan fenomen: ‘’Hayattayım demekten utandım’’

Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan , Özgür Arduç (35) tarafından evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürüldü. Türkiyeyi yasa boğan cinayetin ardından Eskişehir'de oturan ve aynı ismi taşıyan fenomeni Ceren Özdemir'in sosyal medya hesaplarına da başsağlığı mesajları yağdı. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan Özdemir'in videolarına da "Çok gençmiş Allah rahmet eylesin, Allah ailesine sabır, katiline bol cehennem ateşi nasip etsin. Rabbim mekanını cennet etsin nurlar içinde uyusun" yorumları yapıldı.

HAYATTAYIM DEMEKTEN UTANDIM

İsim ve yüz benzerliği nedeniyle, Ordulu Ceren ile karıştırılan Eskişehirli Ceren Özdemir, sosyal medyadan, "Huzurla uyu, çok üzgünüm. Telefonlara ve mesajlara hayattım demekten çok şükür yanıtları almaktan utandım bugün" diyerek, şunları yazdı:

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu'da katledilen Ceren Özdemir ile aynı ismi taşıyan fenomen: ‘’Hayattayım demekten utandım’’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN