Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durum uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte cevabı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. Aralık ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde soğuk havalar etkisini iyice hissettirmeye başlarken, yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar doğu kesimlerinde ise kar yağışları etkisini gösteriyor. Hâl böyle olunca da, dışarı çıktığında bir sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar da 'Bu hafta hava durumu nasıl olacak?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Bu haftaya ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini paylaşan Meteoroloji, Doğu Anadolu'da kar yağışına, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağışlara dikkat çekti. MGM ayrıca, oluşabilecek buz ve don olayları ile ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Haberimizden Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR DİKKAT

Haberimizin detaylarından, yeni hafta kapsamında Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.