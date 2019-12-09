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’den kar yağışı ve hava durum uyarısı geldi! ’a kar ne zaman yağacak? İşte cevabı

Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlere ilişkin raporunu yayınlarken, yurt genelinde pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Aralık ayı itibari ile yurt genelinde soğuk havalar etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar, doğu kesimlerinde ise kar yağışları görülüyor. Hal böyleyken, sabah saatlerinde evden çıkacak olan vatandaşlar herhangi bir sürpriz ile karşılaşmamak için ‘Hava durumu nasıl olacak ve kar ne zaman yağacak?’ sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Bu haftaya ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini paylaşan Meteoroloji, Doğu Anadolu'da kar yağışına, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağışlara dikkat çekti. MGM ayrıca, oluşabilecek buz ve don olayları ile ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Haberimizden Meteoroloji'nin hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.12.2019 18:57 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 18:57
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durum uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte cevabı

Genel Müdürlüğü'nden sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. Aralık ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde soğuk havalar etkisini iyice hissettirmeye başlarken, yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar doğu kesimlerinde ise kar yağışları etkisini gösteriyor. Hâl böyle olunca da, dışarı çıktığında bir sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar da 'Bu hafta nasıl olacak?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Bu haftaya ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini paylaşan Meteoroloji, Doğu Anadolu'da kar yağışına, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağışlara dikkat çekti. MGM ayrıca, oluşabilecek buz ve don olayları ile ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Peki, 'a kar ne zaman yağacak? Haberimizden Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR DİKKAT

Haberimizin detaylarından, yeni hafta kapsamında Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durum uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte cevabı
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