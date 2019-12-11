Antalya’da hava durumu ve yarın okullar tatil mi? Antalya valiliğinden açıklama yapıldı mı? İşte detaylar…

Uzun bir süredir sıcak havaların etkili olduğu Antalya için Meteoroloji'den kırmızı alarm gelmesi vatandaşları tedirgin etti. Kötü hava şartları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Antalya'da hava durumu ve yarın okullar tatil mi' sorularının yanıtını araştırıyorlar. Valilik tarafından konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Antalya'da bugün okullar tatil mi ve Antalya Valiliği açıklama yaptı mı? Antalya'da okulların tatil ilan edilip edilmediği ile ilgili son bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 11 Aralık Meteoroloji hava durumu tahminleri…

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? ANTALYA HAVA DURUMU VE VALİLİK'TEN AÇIKLAMA!

Antalya'da bugün okullar tatil mi, Antalya valiliği açıklama yaptı mı? sorularını cevapları ve 11 Aralık Meteoroloji Antalya hava durumu tahminlerini haberimizde bulabilirsiniz...

İşte konu ile ilgili son dakika haberleri...