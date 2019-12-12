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'da okullar bugün tatil mi? 12 Aralık Antalya Valiliği'nden 'okullar tatil' açıklaması yapıldı mı? Antalya

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ’da şiddetli yağış ve fırtına beklendiğini belirtti. Uzun bir süredir Antalya için ilk kez kırmızı alarm verilirken, konuyla ilgili vatandaşlar ‘Antalya ve Antalya’da yarın okullar tatil mi?’ sorusunun yanıtı yoğunlukla araştırılırken, konuyla ilgili Antalya valisinden açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyordu. Antalya Valisi Münir Karaoğlu yaptığı son dakika açıklaması ile tartışmalara noktayı koydu. Peki, Antalya’da hava durumu ve yarın okullar tatil mi? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde bu soruların yanıtlarını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 12.12.2019 08:24 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 08:24
Antalya'da okullar bugün tatil mi? 12 Aralık Antalya Valiliği'nden 'okullar tatil' açıklaması yapıldı mı? Antalya hava durumu

Uzun bir süredir sıcak havaların etkili olduğu Antalya için Meteoroloji'den kırmızı alarm gelmesi vatandaşları tedirgin etti. Kötü hava şartları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Antalya'da hava durumu ve yarın okullar tatil mi' sorularının yanıtını araştırıyorlar. Valilik tarafından konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Antalya'da bugün okullar tatil mi ve Antalya Valiliği açıklama yaptı mı? Antalya'da okulların tatil ilan edilip edilmediği ile ilgili son bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 11 Aralık Meteoroloji hava durumu tahminleri…

ANTALYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? ANTALYA HAVA DURUMU VE VALİLİK'TEN AÇIKLAMA!

Antalya'da bugün okullar tatil mi, Antalya valiliği açıklama yaptı mı? sorularını cevapları ve 12 Aralık Meteoroloji Antalya hava durumu tahminlerini haberimizde bulabilirsiniz...

İşte konu ile ilgili son dakika haberleri...

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Antalya'da okullar bugün tatil mi? 12 Aralık Antalya Valiliği'nden 'okullar tatil' açıklaması yapıldı mı? Antalya hava durumu
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