Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile çok büyük indirim fırsatları geliyor! BİM 20 Aralık kataloğu listesi yayında

Yeni hafta kapsamında 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Bu noktada, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde oldukça cazip ev ekonomisi indirimleri dikkat çekerken, mutfağını zenginleştirmek isteyenler de için imkân bulunuyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 20 ARALIK

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, KUMTEL marka cam ankastre seti profesyonel katlanabilir stand mikser olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ürünleri de bulunurken, ev ekonomisi için de fırsatlar var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 20 Aralık Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.