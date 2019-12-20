Uçakta taşkınlık yapan kadın yolcunun tahliye edilmesi istendi

Şüpheli Nigar D'nin avukatı Faruk Lokman'ın Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu dilekçede, müvekkilinin "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandığı hatırlatıldı.

"CEZAEVİNE GİRDİKTEN SONRA..."

Tutuklama kararı sonrasında Nigar D'nin, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü belirtilen dilekçede, cezaevine girdikten sonra ruh ve sinir hastalığının olduğunun farkedildiği, cezaevi yönetimi ve doktorunun kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği ve burada gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

"VEKALET VERECEK DURUMDA BİLE DEĞİL"

Dilekçede, şüpheli Nigar D'nin rahatsızlığı nedeniyle fiilen ve hukuken kendi sorumluluğunu taşıyacak, medeni ve yasal haklarını kullanabilecek durumda olmadığı ifade edilerek, "Hali hazırda karıştığı olay nedeniyle savunmasının yapılması için avukatına dahi vekalet verecek akli melekelere sahip değildir. Bu nedenle tarafımızdan İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinden şüpheliye vasi olarak oğlu Berkant D'nin atanması talep edilmiştir." denildi.

"HAYAL DÜNYASINDA YAŞIYOR"

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinin öncelikle kişinin itibar edilecek bir savunmasının alınıp alınmadığına karar vermesi gerektiği belirtilen dilekçede, emniyet, savcılık ve hakimlik sorgularında farklı ifadeler verdiği, adliye koridorlarında beklenilen süreçte sürekli farklı hikayeler ve hayal dünyasına ait anılarını gerçekmişçesine anlattığı ileri sürüldü.

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"TUTUKLAMA KARARI KALDIRILSIN"

Dilekçede bu yönüyle tutuklama kararının hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğince verilen tutuklama kararının kaldırılarak şüphelinin tahliyesine karar verilmesi istendi.

Avukat Faruk Lokman, müvekkili Nigar D'nin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde olduğu da göz önünde bulundurularak, gözetim altına alınması yönünde karar verilmesi talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı bir dilekçe daha sundu.