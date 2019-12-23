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Köpekten insanlara trafik ışığı dersi kamerada

'de yaya geçidinde yeşil ışığı bekleyen sokak köpeği insanlara trafik dersi verdi. İnsanlar kırmızı ışığa aldırmadan geçerken köpek ise bekledi, yeşil ışığın yanmasının ardından yolun karşısına geçti. Sokak köpeğinin insanlara trafik dersi verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 09:55
Köpekten insanlara trafik ışığı dersi kamerada

Maltepe'de yaşanan olayda, insanlar kendilerine kırmızı ışığın yanmasına aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Yaya geçidinde bekleyen sokak köpeği ise kırmızı ışık sönene kadar yolun karşısına geçmedi. Köpek, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçti. Köpek bu hareketiyle kırmızı ışığa aldırmayan insanlara adeta trafik dersi verdi.

İnsanlar kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığın yanmasını bekledi

İNSANLAR KIRMIZIDA GEÇERKEN KÖPEK BEKLEDİ

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde insanlar yayalara kırmızı ışığın yanmasına aldırış etmeden yolun karşısına geçiyor, köpek ise bekliyor. Yeşil ışığın yanmasıyla beraber köpek yolun karşısına geçiyor.

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Köpekten insanlara trafik ışığı dersi kamerada
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