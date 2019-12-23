Düğüne 1 gün kala nişanlısını öldüren sanık için ömür boyu hapis istemi

'KIRIK VE MORLUKLARIN NASIL OLUŞTUĞUNU BİLMİYORUM'



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Yunus Emre Akar'ın, "Songül, benim evime geldi. Bir süre oturup, düğünle ilgili konuştuk. Kendisine takılan altınların az olduğunu söylemesiyle tartışmaya başladık daha sonra banyoya girdi. Ben faturaları ödemeye gittim. Geldiğimde hareketsiz yatıyordu. Nabzına bakıp, kalp masajı yaptıktan sonra ambulans çağırdım. Boynundaki kırığın ve vücudundaki morlukların nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Ben Songül'e bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" savunması yer aldı.



