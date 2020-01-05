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'te iş yerinden çelik para kasası çalındı

'un ilçesinde yüzleri maskeli 3 kişi girdikleri bir iş yerinden çelik para kasasını çaldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 06:57 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 06:58
Fatih'te iş yerinden çelik para kasası çalındı

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Şehit Teğmen Mehmet Sarper Alus Sokak'ta bulunan bir muhasebe bürosuna giren yüzleri maskeli 3 kişi kapıyı kırarak, içeri girdi. Şüpheliler, ağır olan çelik kasayı geldikleri otomobilin bagajına yükleyerek, olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini alarak iş yerinde inceleme yaptı.

Çalınan çelik kasada ne kadar para olduğu öğrenilemezken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Fatih'te iş yerinden çelik para kasası çalındı
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