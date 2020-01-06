Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak, kar yağışı ne kadar sürecek?

Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı ve sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle İç Anadolu ve Trakya'da devam eden yağışlar nedeniyle birçok yolda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Başkent'te yaşayan vatandaşlar da bu sabah beyaz örtü ile karşılaştılar. Öğle saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışı nedeniyle birçok renkli görüntü de kameralara yansıdı. Kar yağışı ve şiddetli rüzgarın artış göstermesi nedeniyle vatandaşlar Bugün ve yarın hava nasıl olacak sorularının yanı sıra 'Kar yağışı ne kadar sürecek?' sorusunun da yanıtını araştırıyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 6-7 OCAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahminleri saatlik ve haritalı olarak haberimizde yer alıyor.