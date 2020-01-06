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’den son dakika uyarısı! Yarın hava nasıl olacak, kar yağışı ne kadar sürecek?

Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan kısa vadeli son dakika tahminlerine göre yurdun birçok bölgesinde sağanak ve kar yağışı beklenirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması gerekiyor. Özellikle çevresinde ve başta olmak üzere 'da devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Yarın hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, kar yağışı ne kadar sürecek ve son hava durumu tahminleri ne yönde? Haberimizde, Meteoroloji'ye ait son hava durumu raporlarını bulabilir, illerimize göre tahminlere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 17:35
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak, kar yağışı ne kadar sürecek?

Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı ve sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle ve Trakya'da devam eden yağışlar nedeniyle birçok yolda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Başkent'te yaşayan vatandaşlar da bu sabah beyaz örtü ile karşılaştılar. Öğle saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışı nedeniyle birçok renkli görüntü de kameralara yansıdı. Kar yağışı ve şiddetli rüzgarın artış göstermesi nedeniyle vatandaşlar Bugün ve yarın hava nasıl olacak sorularının yanı sıra 'Kar yağışı ne kadar sürecek?' sorusunun da yanıtını araştırıyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 6-7 OCAK

Genel Müdürlüğü'ne ait son tahminleri saatlik ve haritalı olarak haberimizde yer alıyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak, kar yağışı ne kadar sürecek?
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