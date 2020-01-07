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Son dakika haberi: Valisi 'den kar tatili açıklaması! 7 Ocak Salı bugün Ankara'da mi?

Başkent 'da bugün mi? Yüzbinlerce öğrenci ve onların aileleri bu sorunun yanıtını araştırıyor. Ankara’da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı akşama doğru etkisini azalttı. Başkentin beyaza bürünmesi ile birlikte başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar Ankara’da okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bunun yanı sıra kar yağışının ne kadar süreceği de merak edilirken öğrenciler, Twitter üzerinden Ankara Valisi ’i mesaj yağmuruna tuttu. Akşam saatlerinde Vasip Şahin'den son dakika kar tatili açıklaması geldi ve Şahin, hava durumuna ilişkin bilgileri paylaştı. Peki, Ankara’da okullar tatil mi ve kar tatili açıklaması yaptı mı? Haberimizden konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 08:19 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 08:19
Son dakika haberi: Ankara Valisi Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması! 7 Ocak Salı bugün Ankara'da okullar tatil mi?

Bu sabah Ankara kar yağışı ile uyandı… Öğle saatlerine kadar etkisini artıran kar yağışı nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı. Beyaza bürünen kentte öğrenciler ve veliler, Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Ankara için 2020 yılında ilk kar tatili haberi için gözler Ankara Valiliği ve Vali Vasip Şahin'in Twitter hesabına çevrilmişti. Sosyal medya dışında da haberleri takip eden vatandaşlar Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı sorusuna cevap arıyor. Peki, Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek ve okullar tatil olacak mı?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK 2020 SALI

Ankara Valisi Vasip Şahin az önce Ankara'da devam eden kar yağışına ve yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. İşte Ankara Valisi Vasip Şahin'in Twitter'dan yaptığı açıklama...

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Son dakika haberi: Ankara Valisi Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması! 7 Ocak Salı bugün Ankara'da okullar tatil mi?
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