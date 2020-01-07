Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Türkiye'nin kimi yerlerinde kara kış etkisini çok sert şekilde gösteriyor. Kar yağışının şiddetini giderek artırması ve olumsuz hava koşulları bazı illerimizde eğitim ve öğretim hayatına ara verilmesine neden oldu. Bugün yani 7 Ocak itibarıyla belli illerimizde okullar tatil ilan edildi. Öğrenciler bugün okula gitmeyecek. Peki olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime kısa süreli bir ara verilen illerimiz hangileri? Başkent 'da okullar tatil edildi mi? Gözlerin çevrildiği Ankara Valiliği'nden bu konuda önemli bir duyuru da geldi. Vasip Şahin resmi Twitter'dan bir açıklama yaptı. İşte haberin detayları!

Giriş Tarihi: 07.01.2020 07:33 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 08:15
Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. 2020'nin Ocak ayına girmemizle birlikte kar tatili haberleri de sık sık gündeme gelmeye başladı. Özellikle okullara ulaşım sorunu yaşanabilmesi ve hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle kar tatili zorunluluk haline geliyor. Elbette öğrencilerin de böyle mevsimlerde gözü kulağı kar tatili haberlerinde oluyor. Birçok öğrenci ve veli internetten okulların kar tatili edilip edilmediğini aratıyor. İşte il il kar tatili verilen illerimiz.

Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

İşte 7 Ocak 2020 Salı günü eğitime ara verilen il ve ilçeler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

ANKARA
Vasip Şahin, nedeniyle 'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

VALİ ŞAHİN'DEN 'TATİL YOK' AÇIKLAMASI

Vali Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.

Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

ÇANKIRI
Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

BALIKESİR
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların 1 gün tatil edildiği kaydedildi.

SINDIRGI'DA EĞİTİME ARA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sındırgı'da kar ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.Açıklamada, bu nedenle kırsal Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya mahallelerinden taşımayla ilçe merkezindeki okullara gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

KONYA
Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

MANİSA
Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallelerde eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı sebebiyle 07.01.2020 tarihinde 1 gün süreyle bazı okullarda eğitime ara verilmiştir. Akhisar Hanpaşa İlk ve Ortaokulu, Akhisar Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Akhisar Dağdere İlk ve Ortaokulunun taşımalı öğrencileri, Ahmetli Bahçecik Mahallesi'nden Alahıdır İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler, Ahmetli Hacıköse Mahallesi'nden Gökkaya İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler" denildi.

BİZE ULAŞIN