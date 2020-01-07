Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. 2020'nin Ocak ayına girmemizle birlikte kar tatili haberleri de sık sık gündeme gelmeye başladı. Özellikle okullara ulaşım sorunu yaşanabilmesi ve hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle kar tatili zorunluluk haline geliyor. Elbette öğrencilerin de böyle mevsimlerde gözü kulağı kar tatili haberlerinde oluyor. Birçok öğrenci ve veli internetten okulların kar tatili edilip edilmediğini aratıyor. İşte il il kar tatili verilen illerimiz.