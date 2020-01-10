Hac kura sonuçları 2020 sorgulama ekranı erişime açıldı! Diyanet İşleri ile e Devlet ekranı Hac kuraları burada!

Hac kuraları bugün saat 10.00'da çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen başvuruların sayısı her yıl giderek artarken kontenjan sınırı nedeniyle sadece 83 bin 430 kişi ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidebilecek. Bu akşam açıklanan saatin ardından başvuruda bulunan adaylar e devlet sistemi üzerinden Diyanet 2020 Hac kura sonuçları sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sene 2 milyondan fazla vatandaşın başvuruda bulunduğu bilinirken internet üzerinden araştırmalar sürüyor. Peki, 2020 hac kuraları sonuçları sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

HAC KURALARI 2020 SORGULAMA EKRANI! HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kasım ayında alınan başvurulara binlerce aday başvuruda bulundu. Her yıl sadece belirlenen kontenjan sınırındaki kişilerin kura sonucunda belirlendiği 2020 hac kura sonuçları için heyecan dorukta! Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak sonuç sorgulama işlemine erişim sağlayabilirsiniz…

İşte detaylar…