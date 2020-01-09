Hac kuraları 2020! Diyanet TV ile hac kura sonuçları e-Devlet ile sorgulama burada (KURA ÇEKİMİ BAŞLADI)

Yüzbinlerce kişi İslam dininin en büyük gerekliliklerinden biri olan hac ibadetini yerine getirmek için bugün gerçekleşecek hac kuraları sonuçlarını merak ediyor. Hac kuralarına 2020'ye 174.491 kişi katılıyor. Kuraya katılan bazı vatandaşlar ise 2007 yılından beri kura sırası bekliyor. Diyanet hac kuraları konusunda araştırmalar sürerken sonuçların kesin olarak ne zaman açıklanacağı ise oldukça merak ediliyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde canlı yayında açıklanan isimleri galeri şeklinde bulabileceksiniz. Bu sabah 10:00'da başlayan kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılacak. İşte 2020 hac sonuçları...