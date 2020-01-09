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2020! Diyanet TV ile e-Devlet ile sorgulama burada (KURA ÇEKİMİ BAŞLADI)

Yüzbinlerce kişi İslam dininin en büyük gerekliliklerinden biri olan hac ibadetini yerine getirmek için bugün gerçekleşecek sonuçlarını merak ediyor. Hac kuralarına 2020'ye 174.491 kişi katılıyor. Kuraya katılan bazı vatandaşlar ise 2007 yılından beri kura sırası bekliyor. Diyanet hac kuraları konusunda araştırmalar sürerken sonuçların kesin olarak ne zaman açıklanacağı ise oldukça merak ediliyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde canlı yayında açıklanan isimleri galeri şeklinde bulabileceksiniz. Bu sabah 10:00'da başlayan kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılacak. İşte 2020 hac sonuçları...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 10:17
Hac kuraları 2020! Diyanet TV ile hac kura sonuçları e-Devlet ile sorgulama burada KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Uzun süredir devam eden hakkındaki araştırmalar bugün sona eriyor. 10:00'da başlayan hac kura çekimi hakkında hem hacı adayları hem de onların aileleri büyük bir heyecanla sonuçları takip edecek. Sizler için canlı aktaracağımız hac kuraları hakkındaki kesin sonuçları 13 Ocak 2020'de sabah saat 08:00'den itibaren e-devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Aynı şekilde bu akşam 21:00'de de e-devlet üzerinden hac sorgulama işlemi yapılabilir! Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. İşte Diyanet hac kuraları sonuçları 2020...

Hac kuraları 2020! Diyanet TV ile hac kura sonuçları e-Devlet ile sorgulama burada KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda yapılacak. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında "Otel ve Oda Tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımı da yapılmayacak.

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Hac kuraları 2020! Diyanet TV ile hac kura sonuçları e-Devlet ile sorgulama burada KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak kura sonuçlarının, aynı gün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecektir.

Hac kuraları 2020! Diyanet TV ile hac kura sonuçları e-Devlet ile sorgulama burada KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
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Hac kuraları 2020! Diyanet TV ile hac kura sonuçları e-Devlet ile sorgulama burada KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
Hac kuraları 2020! Diyanet TV ile hac kura sonuçları e-Devlet ile sorgulama burada KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
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