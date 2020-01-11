Son dakika: Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat…

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu için son dakika haberi geldi. İstanbul'da yarın yağmur pazartesi ise güneşli havanın hakim olacağı öğrenildi. İstanbul Valiliği'nden hava durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul'u bu hafta sonu mevsim normallerinde seyreden bir havanın beklediği kaydedildi. İstanbul'un yeni haftaya güneşli başlayacağı ve hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Valiliği'nden hava durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul'u bu hafta sonu mevsim normallerinde seyreden bir havanın beklediği kaydedildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahminlerin yer aldığı açıklamada şöyle denildi:
İstanbul bugün puslu, yarın ise yağışlı olacak. Bugün gece saatlerinden itibaren etkili olan puslu hava yerini güneşe bırakırken sıcaklığın en düşük 4, en yüksek 10 derece olması bekleniyor.
Pazar günü ise güneşli havanın yerini yağmura bırakacağı ve hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 8 derece olması ve rüzgârın Kuzeydoğu yönünden saatte 20 km hızla eseceği tahmin ediliyor. İstanbul'un yeni haftaya güneşli başlayacağı ve hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! Yeni haftada kar gelecek mi? 12 Ocak 2020 Pazar günü hava nasıl olacak?
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6
İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 11
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 14
Adana: Az bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı bulutlu eksi (-) 2