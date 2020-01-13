Hac kayıt işlemleri 2020: Hac kesin kaydı nasıl ve nereden yapılır?

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen hac kuralarının ardından ismi kuradan çıkıp hacca gitmeye hak kazanan adaylar, e-devlet üzerinden alacakları "hac kesin kayıt belgesi" ile 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Adayların, kesin kayıt işlemleri için 'Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu' veya 'Acenta Organizasyonu' seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Belirtilen süreç içerisinde kesin kayıt işlemini tamamlamayan adayların ise hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilecek. İlk hac kafilesi ise 22 Haziran 2020 tarihinde kutsal topraklara doğru yola çıkacak.

HAC KESİN KAYDI NASIL YAPILIR?

Hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili detaylara haberimizin ayrıntılarından ulaşabilirsiniz.

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