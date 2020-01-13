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2020: Hac kesin kaydı nasıl ve nereden yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 9 Ocak 2020 Perşembe günü gerçekleştirilen hac kura çekilişinin ardından kuradan ismi çıkan hacı adayları için kesin kayıt süreci başladı. 13 Ocak Pazartesi itibarıyla başlayan kesin kayıt sürecine ilişkin detaylar araştırılıyor. 2020 yılında hac ibadetini icra etmeye hak kazanan hacı adayları, “Hac kesin kaydı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Çekiliş sonucunda ismi çıkan hacı adaylarının, Diyanet tarafından belirtilen tarih aralığı içerisinde kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki 24 Ocak tarihine kadar devam eden kayıt süreci içerisinde nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 10:13
Hac kayıt işlemleri 2020: Hac kesin kaydı nasıl ve nereden yapılır?

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen hac kuralarının ardından ismi kuradan çıkıp hacca gitmeye hak kazanan adaylar, üzerinden alacakları "hac kesin kayıt belgesi" ile 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Adayların, kesin kayıt işlemleri için 'Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu' veya 'Acenta Organizasyonu' seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Belirtilen süreç içerisinde kesin kayıt işlemini tamamlamayan adayların ise hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilecek. İlk hac kafilesi ise 22 Haziran 2020 tarihinde kutsal topraklara doğru yola çıkacak.

HAC KESİN KAYDI NASIL YAPILIR?

Hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili detaylara haberimizin ayrıntılarından ulaşabilirsiniz.

AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…

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Hac kayıt işlemleri 2020: Hac kesin kaydı nasıl ve nereden yapılır?
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