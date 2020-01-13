Hac kesin kayıt yaptırabilir belgesi nasıl ve nereden alınır? E-devlet ile hac kesin kayıt belgesi indirme

Hac kuralarının sona ermesinin ardından kesin kayıt süreci başladı. 83 bin hacı adayının kutsal topraklara gitmek için gün saydığı süreçte kesin kayıt işlemlerinin başlamasıyla birlikte, söz konusu işlemlere ilişkin detaylar yoğun olarak araştırılıyor. Bu detayların başında ise kesin kayıt yaptırabilir belgesi geliyor. "Hac kesin kayıt yaptırabilir belgesi nasıl alınır?" sorusuna yanıt arayan adaylar, kesin kayıt belgesi e-devlet üzerinden temin ederek işlemlere başlayabilecek.

KESİN KAYITLARDA SON GÜN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında kesin kayıt hakkı elde eden kişiler belli oldu. Kurumun aktarmış olduğu bilgilerde yer alan detaylara göre kesin kayıtlar 13-24 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

HAC KESİN KAYIT BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Haberimizin ayrıntılarından ilgili e-devlet sayfasına ulaşabilir, hac kayıt belgesi indirme işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

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