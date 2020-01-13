Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hac kesin kayıt yaptırabilir belgesi nasıl ve nereden alınır? E-devlet ile hac kesin kayıt belgesi indirme

Hac kesin kayıt yaptırabilir belgesi nasıl ve nereden alınır? ile indirme

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen hac kura çekilişi sonucunda ismi kuradan çıkan hacı adaylarının 13 ila 24 Ocak 2020 tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Hacı adaylarının söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmek için öncelikle üzerinden teminini gerçekleştirmesi gerekiyor. Kesin kayıt yaptırabilir belgesi olarak tanımlanan söz konusu belgenin indirilebilmesi için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Kesin kayıt işlemleri yaptıracak olan hacı adayları işim “Hac kesin kayıt yaptırabilir belgesi nasıl alınır?” sorusunu yanıtladık. İşte hac kesin kayıt belgesi çıkartma işlemleri…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 10:46
Hac kesin kayıt yaptırabilir belgesi nasıl ve nereden alınır? E-devlet ile hac kesin kayıt belgesi indirme

Hac kuralarının sona ermesinin ardından kesin kayıt süreci başladı. 83 bin hacı adayının kutsal topraklara gitmek için gün saydığı süreçte kesin kayıt işlemlerinin başlamasıyla birlikte, söz konusu işlemlere ilişkin detaylar yoğun olarak araştırılıyor. Bu detayların başında ise kesin kayıt yaptırabilir belgesi geliyor. "Hac kesin kayıt yaptırabilir belgesi nasıl alınır?" sorusuna yanıt arayan adaylar, kesin kayıt belgesi üzerinden temin ederek işlemlere başlayabilecek.

KESİN KAYITLARDA SON GÜN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında kesin kayıt hakkı elde eden kişiler belli oldu. Kurumun aktarmış olduğu bilgilerde yer alan detaylara göre kesin kayıtlar 13-24 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

HAC KESİN KAYIT BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Haberimizin ayrıntılarından ilgili e-devlet sayfasına ulaşabilir, hac kayıt belgesi indirme işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hac kesin kayıt yaptırabilir belgesi nasıl ve nereden alınır? E-devlet ile hac kesin kayıt belgesi indirme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN