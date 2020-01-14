TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? E-Devlet ile TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Son gün ne zaman?

Dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak proje olarak bilinen TOKİ 100 bin sosyal konut projesi vatandaşların ilgisini çekiyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan projenin başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor. 16 Aralık tarihinde başlayan projenin başvuruları Ocak ayının ortalarına kadar sürecek. Bu bağlamda vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi "TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı oluyor. Eksiksiz şekilde bilgilerin tamamını ve detaylarını öğrenmek isteyenler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırırken henüz başvuru yapmayanlar için ise hala fırsat sürüyor. Düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren TOKİ 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar? 2+1 ve 3+1 evler için TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ TÜM DETAYLAR!

Toplu Konut İdaresi tarafından Türkiye'nin 81 ilinde TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları 16 Aralık tarihinde başlamıştı. Ocak ayının ortalarına kadar sürecek olan başvurular için hala fırsat sürüyor. Konuya yönelik merak edilen bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Bu bağlamda; TOKİ kura çekimi ne zaman? Başvuru şartları neler? Ücreti ne kadar olacak?

İşte tüm detaylar!