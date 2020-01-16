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Sosyal medyadan tartıştığı arkadaşını tekme tokat dövüp videosunu yayımladı

Hatay'da bir kişi, sosyal medyada tartıştığı arkadaşını ölümle tehdit edip ardı ardına tokatlar savurarak, çektirdiği videoyu sosyal medyada yayımladı. Darp edilen İ.U'nun annesi "çocuğunun videosunu izlediğinden beri psikolojik sorunlar yaşadığını" ifade etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.1.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 11:13
Sosyal medyadan tartıştığı arkadaşını tekme tokat dövüp videosunu yayımladı

Edinilen bilgiye göre, M.Ç.'nin sosyal medya üzerinden hakaretler ettiği Mehmet İ.U. (16), daha sonra arkadaşının barışma teklifini kabul ederek buluştu. İddiaya göre Mehmet İ.U.'yu Saray Caddesi'nde bir işletmeye götüren M.Ç., arkadaşına önce bıçakla ölüm tehditleri savurdu, ardından da tokatlar savurdu. M.Ç., attığı tokatlar sırasında arkadaşına hakaretlerde bulunurken, B.B. isimli şahıs darp girişimini kayıt altına aldı. Durumu öğrenen gencin ailesi Şehit Özen Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

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Sosyal medyadan tartıştığı arkadaşını tekme tokat dövüp videosunu yayımladı
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