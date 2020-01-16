Arkadaş dehşeti kamerada...Bıçakla tehdit edip defalarca tokatla darp etti
Hatay’ın Antakya ilçesinde bir kişi, sosyal medyada yaşadığı tartışma sonrası barışmak için buluştuğu 16 yaşındaki arkadaşını önce bıçakla tehdit etti ardından tokatladı. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.’nin sosyal medya üzerinden hakaretler ettiği Mehmet İ.U., daha sonra arkadaşının barışma teklifini kabul ederek buluştu. İddiaya göre, Mehmet İ.U.’yu, Saray Caddesi’nde bir işletmeye götüren M.Ç., arkadaşına önce bıçakla ölüm tehditleri savurdu, ardından da tokatlar savurdu. M.Ç., attığı tokatlar sırasında arkadaşına hakaretlerde bulunurken, B.B. isimli şahıs ise darp girişimini kayıt altına aldı.
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