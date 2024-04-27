Ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş telef oldu | Video
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ahırda çıkan yangın bir saatte söndürülürken, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
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