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Video Yaşam Jandarmadan sigara kaçakçılarına suçüstü operasyon | Video
Jandarmadan sigara kaçakçılarına suçüstü operasyon | Video

Jandarmadan sigara kaçakçılarına suçüstü operasyon | Video

27.04.2024 | 11:13

Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde sigara imalathanesi olduğunu tespit eden Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin bir adreste yaptığı aramada 3'ü yabancı uyruklu 5 şahıs, sigara doldururken suçüstü yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 120 kilogram tütün, 180 bin adet boş makaron, 120 bin adet dolu makaron, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi,1 adet regülatör ve 88 bin adet kilitli poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı.
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