6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Samsun'da 2 kişi 5 adet tabancayla yakalandı | Video
Samsun'da 2 kişi 5 adet tabancayla yakalandı | Video

Samsun'da 2 kişi 5 adet tabancayla yakalandı | Video

27.04.2024 | 13:27

Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu 5 adet tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesinde 2 ayrı adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 165 adet tabanca fişeği, 3 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da 2 kişi 5 adet tabancayla yakalandı | Video 01:30
Samsun'da 2 kişi 5 adet tabancayla yakalandı | Video 27.04.2024 | 13:27
Apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 00:34
Apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 27.04.2024 | 13:26
Polis, spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi | Video 00:43
Polis, spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi | Video 27.04.2024 | 13:24
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk metrelerce savruldu! O anlar kamerada | Video 01:12
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk metrelerce savruldu! O anlar kamerada | Video 27.04.2024 | 13:12
Uyuşturucu madde satıcısı ile 6 şüpheli yakalandı 00:54
Uyuşturucu madde satıcısı ile 6 şüpheli yakalandı 27.04.2024 | 12:51
Sahte ilanlarla 52 milyonluk vurgun yapan 44 şüpheli tutuklandı | Video 02:22
Sahte ilanlarla 52 milyonluk vurgun yapan 44 şüpheli tutuklandı | Video 27.04.2024 | 12:46
Ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş telef oldu | Video 02:25
Ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş telef oldu | Video 27.04.2024 | 12:09
Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı | Video 00:49
Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı | Video 27.04.2024 | 11:55
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:46
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 27.04.2024 | 11:20
Jandarmadan sigara kaçakçılarına suçüstü operasyon | Video 01:31
Jandarmadan sigara kaçakçılarına suçüstü operasyon | Video 27.04.2024 | 11:13
Avcılar’da balkonda mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı | Video 01:19
Avcılar’da balkonda mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı | Video 27.04.2024 | 10:51
Bursa’da ’huzur’ uygulamaları: 17 şüpheli yakalandı | Video 01:22
Bursa'da 'huzur' uygulamaları: 17 şüpheli yakalandı | Video 27.04.2024 | 10:47
Doğum gününde darbedilen otizmli genç, geçen yıl da aynı gün dövülmüş! | Video 07:32
Doğum gününde darbedilen otizmli genç, geçen yıl da aynı gün dövülmüş! | Video 27.04.2024 | 10:12
Samsun’da AVM’de iki kadının kavgası kamerada | Video 00:33
Samsun'da AVM'de iki kadının kavgası kamerada | Video 27.04.2024 | 10:03
Motosiklet, dönüş yapan otomobile ok gibi böyle saplandı | Video 00:34
Motosiklet, dönüş yapan otomobile ok gibi böyle saplandı | Video 27.04.2024 | 09:33
Esenyurt’ta bir evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar kamerada | Video 05:07
Esenyurt’ta bir evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar kamerada | Video 27.04.2024 | 09:25
Annesi doğumda ölen kuzuya bebek gibi bakıyorlar | Video 03:27
Annesi doğumda ölen kuzuya bebek gibi bakıyorlar | Video 27.04.2024 | 09:54
Otomobil su kanalına uçtu! Öldüğü düşünülen sürücünün yüzerek kaçtığı ortaya çıktı | Video 02:18
Otomobil su kanalına uçtu! Öldüğü düşünülen sürücünün yüzerek kaçtığı ortaya çıktı | Video 27.04.2024 | 09:53
Köpek balığını görüntüleyen amatör balıkçının yaşadığı heyecan kamerada | Video 01:05
Köpek balığını görüntüleyen amatör balıkçının yaşadığı heyecan kamerada | Video 27.04.2024 | 09:23
Park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca araç metrelerce böyle kaydı | Video 00:35
Park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca araç metrelerce böyle kaydı | Video 27.04.2024 | 09:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA