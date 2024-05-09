Şanlıurfa'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi operasyonla kurtarıldı | Video 09.05.2024 | 11:04 Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesinde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden sürücü Abdulhakim Ayneli, aracını park ederek, kediyi çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saat boyunca kediyi çıkaramayan Ayneli, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Çıkarılan kedi, hızlıca uzaklaşarak sokak aralarına kaçtı.Sürücü Abdulhakim Ayneli, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.