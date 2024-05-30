Lunaparkta kan aktı: 2 ölü | Video
Manisa'nın Akhisar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını hayatını kaybetti.
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