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Tunceli’de ayağı kırılan şahıs, helikopter ile kurtarıldı

Tunceli’de ayağı kırılan şahıs, helikopter ile kurtarıldı

30.05.2024 | 19:14

Tunceli'de mantar toplamak için dağa çıkan ve ayağı kırılan şahıs, askeri helikopter ile bölgeden alınarak hastaneye götürüldü.

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