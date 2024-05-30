Tunceli’de ayağı kırılan şahıs, helikopter ile kurtarıldı
Tunceli'de mantar toplamak için dağa çıkan ve ayağı kırılan şahıs, askeri helikopter ile bölgeden alınarak hastaneye götürüldü.
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